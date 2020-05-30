2020-05-30T00:41:27+03:00
Происшествия

Появилось видео, как четырехлетнюю девочку переезжает машина на Биржевой площади

Малютка, оставшаяся без присмотра, выбежала на дорогу прямо под мчащиеся машины [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Четырехлетнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили две машины на Биржевой площади. Фото: vk.com/dorinspbЧетырехлетнюю девочку, выбежавшую на дорогу, сбили две машины на Биржевой площади. Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появилась видеозапись страшнейшего ДТП, в котором сбили четырехлетнюю девочку на Биржевой площади. Оказалось, что она пострадала сразу от двух автомобилей. Сначала ее снес «Хендай», а затем переехала «Тойота».

Первая иномарка сбила малютку, а вторая - переехала. Фото: vk.com/dorinspb

Первая иномарка сбила малютку, а вторая - переехала. Фото: vk.com/dorinspb

На видео четко заметно, что малышка осталась без присмотра родителей и выбежала на проезжую часть. На крайней правой полосе водитель такси чудом успел затормозить перед ребенком, однако у других автомобилистов этого не вышло. Сейчас за жизнь девочки борются медики.

- В результате ДТП пешеход, ребенок 4 лет, находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Жуткая авария стала предметом горячих споров в Сети. Петербуржцы ругают горе-родителей, которые не уследили за ребенком.

Четырехлетнюю девочку переехала машина на Биржевой площади в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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