Появилось видео, как четырехлетнюю девочку переезжает машина на Биржевой площади
В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появилась видеозапись страшнейшего ДТП, в котором сбили четырехлетнюю девочку на Биржевой площади. Оказалось, что она пострадала сразу от двух автомобилей. Сначала ее снес «Хендай», а затем переехала «Тойота».
Первая иномарка сбила малютку, а вторая - переехала. Фото: vk.com/dorinspb
На видео четко заметно, что малышка осталась без присмотра родителей и выбежала на проезжую часть. На крайней правой полосе водитель такси чудом успел затормозить перед ребенком, однако у других автомобилистов этого не вышло. Сейчас за жизнь девочки борются медики.
- В результате ДТП пешеход, ребенок 4 лет, находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Жуткая авария стала предметом горячих споров в Сети. Петербуржцы ругают горе-родителей, которые не уследили за ребенком.
Четырехлетнюю девочку переехала машина на Биржевой площади в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU