Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: Тепло и без дождей

30 Май 2020 2020-05-30T09:20:50+03:00

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Предпоследний день весны в Петербурге обещает порадовать погодой. В субботу, 30 мая, в городе будет тепло, а дождей не ожидается. Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, теплом Северная столица обязана гребню антициклона.

- Его стараниями в городе относительно малооблачно и сухо, а температурный фон соответствует календарю, - отметил Михаил Леус.

Так, температура воздуха днем составит от +19 до +21 градусов. Действительно – с раннего утра яркое солнце заглядывает в окна петербургских домов. А в 9 часов утра столбик термометра уже показывает уверенные +17. Что касается Ленинградской области, жителям региона тоже повезет с погодой. Там ожидается от +17 до +22.

В течение дня и Петербурге, и Ленобласть может потревожить умеренный ветер. Атмосферное давление в субботу существенно меняться не будет, однако оно сегодня составляет 767 мм ртутного столба, что выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU