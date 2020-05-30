Петербурженка пострадала при пожаре в магазине на Руставели

30 Май 2020 2020-05-30T11:34:05+03:00

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Этой ночью в Калининском районе было неспокойно. В продуктовом магазине, находящемся на улице Руставели, 66 начался пожар. Магазин располагался в пристройке к двухэтажному зданию. В половине второго ночи эта самая пристройка и вспыхнула. Пламя зацепило и стоящую рядом легковушку – автомобиль «Шевроле».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Побороть разбушевавшийся огонь удалось довольно быстро. Уже в половине третьего – через час после случившегося – пожар был полностью ликвидирован.

Однако, к сожалению, не обошлось без жертв. При пожаре пострадала 54-летняя женщина. Петербурженка получила ожоги. В результате ее госпитализировали в одну из городских больниц.

Напомним, также этой ночью спасатели работали и в Калининском районе. В пруду в Полюстровском парке они искали тело мужчины, который решил искупаться и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU