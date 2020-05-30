Несколько рейсов из Пулково отменили 30 мая

30 Май 2020 2020-05-30T11:41:24+03:00

Не состоятся перелеты в Пермь, Киров, Воронеж, а также несколько - в Москву

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В субботу, 30 мая, из петербургского аэропорта не состоятся несколько вылетов в города России. Судя по данным онлайн-табло Пулково, отменили внутренние рейсы в Пермь, Киров, Воронеж, а также четыре вылета в Москву. Кроме того, сообщается о том, что не состоится международный рейс в Шанхай.

Также есть отмены самолетов, которые должны прибыть в субботу в Пулково. В общей сложности девять рейсов не повезут пассажиров в Северную столицу. Это пять вылетов из Москвы, а также маршруты в Петербург из Архангельска, Воронежа, Кирова и Перми.

Отмены внутренних рейсов последние несколько месяцев по всей стране, и в том числе в Пулково, происходят довольно часто. Это связано с эпидемиологической обстановкой – пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU