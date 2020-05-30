Гатчинский Собор Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей

30 Май 2020 2020-05-30T12:49:25+03:00

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В Ленинградской области планируют отреставрировать Кафедральный собор Петра и Павла, который расположен в Гатчине. Конкурс на работы объявили накануне, 29 мая, на сайте госзакупок. Вложить в восстановление памятника архитектуры планируют 212 миллионов рублей. Судя по документам, работы должны быть выполнены к ноябрю 2022 года. Средства выделят в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Отремонтировать должны конструкции собора – и каменные, и деревянные, и металлические. Кроме того, отреставрировать кровлю и стены.

Храм в самом центре Гатчины, на Соборной улице, признан объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен при императоре Николае Первом и с 19 века стал главным приходским храмом для местных жителей. Среди храмовых святынь собора - икона с мощами святого Пантелеимона, ковчег с мощами Иоанна Крестителя, крест с частью Тернового венца Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU