Сразу три вывозных рейса с застрявшими за границей прибудут в Санкт-Петербург 30 мая

30 Май 2020 2020-05-30T14:49:14+03:00

Больше 300 туристов возвращают из Таиланда, Таджикистана и Великобритании

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В Пулково в субботу, 30 мая, ожидаются три борта, которые доставят петербуржцев на родину из-за границы. Самолеты прибудут из Бангкока, Душанбе и Лондона.

- Всего в Петербург вернутся более 300 человек: больше всего пассажиров летит из Душанбе – порядка 200, из Лондона – 70, из Бангкока ждут 98 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.

Встречать вернувшихся горожан будут медики и сотрудники Роспотребнадзора: им возьмут обязательные анализы на коронавирус. Кроме того, прибывшим обязательно нужно будет пройти 14-дневный карантин (дома или в обсерваторе), за нарушение котором предусмотрены крупные штрафы.

Вывозить из аэропорта прибывших будут тоже со всеми мерами предосторожности: петербуржцы поедут по домам на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД.

- За два месяца воздушная гавань северной столицы приняла около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек, - добавили в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU