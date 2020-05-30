Иномарка вылетела на тротуар, пробив ограждение, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге

30 Май 2020 2020-05-30T14:13:23+03:00

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В Красногвардейском районе Петербурга в субботу, 30 мая, произошло ДТП с участием иномарки. Водитель за рулем автомобиля «Рено» не справился с управлением и въехал в ограждение у тротуара. Об этом рассказали очевидцы в соцети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- У дома 4 на Красногвардейской площади «Рено» пробил заборчик и выкатился на тротуар, - написали очевидцы.

Судя по фото, которые выложили в Сеть петербуржцы, других пострадавших в аварии автомобилей рядом нет. На кадрах видно, что к машине подошли прохожие, остановились у места ДТП и велосипедисты. Информация о состоянии водителя и обстоятельствах аварии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU