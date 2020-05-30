Ученые из Санкт-Петербурга создали тест-систему для выявления COVID-19. Разработки велись в НИИ Пастера

30 Май 2020 2020-05-30T15:14:33+03:00

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Петербургские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали новую тест-систему для выявления коронавируса. Как сообщает пресс-служба Института, этот метод позволяет проводить наиболее точную диагностику, так как тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью. С его помощью можно выявить РНК коронавируса.

Сообщается, что новая разработка обладает способностью контролировать все этапы проведения анализа. Над современной тест-системой трудились специалисты по молекулярной генетике из отдела новых технологий.

Известно, что НИИ Пастера уже получил все необходимые документы от Росздравнадзора на «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (COVID-19)».

Напомним, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус протестировали почти 14 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU