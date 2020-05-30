За сутки почти 14 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус

30 Май 2020 2020-05-30T10:24:48+03:00

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За последние сутки в Санкт-Петербурге сделали тест на коронавирус 13972 местным жителям, сообщает городской Оперативный штаб. На карантине по данным на 10 утра 30 мая в Северной столице находятся всего 3656 человек. Из них 216 – пережидают положенный срок изоляции в обсерваторе, 831 - находятся на самоизоляции дома, а 2609 – зарегистрированы как контактные.

Ежедневно в Петербурге в Единую региональную информационно-справочную службу (номер «122») поступают вопросы, связанные COVID-19. За последние сутки таких вызовов было 1384. А вот за экстренной помощью на номер «112» петербуржцы обратились 578 раз за 24 часа.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге начнется первый этап послаблений ограничительных мер: восстановят действие льготных проездных (их уже можно активировать), разрешат ходить без масок и гулять пенсионерам.

ИСТОЧНИК KP.RU