Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не откроется с 1 июня
Генконсульство Финляндии ранее приостановило прием горожан до 31 мая, поэтому многие ждали, что забрать свои паспорта или подать документы можно будет с июня. Однако стало известно, что пока консульство не откроет визовые центры из-за эпидобстановки. Об этом сообщается в группе дипмиссии в соцсети.
- 1 июня открытия Визового центра ожидать не стоит, - отметили в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.
Сейчас прием заявлений идет только для определенных категорий граждан: это дипломаты и члены их семьей, водители международных грузов и лица, выезжающие на похороны.
Кстати, многие петербуржцы перед «карантином» не успели забрать свои загранпаспорта. С вопросом, можно ли сейчас вернуть свои документы, обращаются и в группу консульства.
- Паспорт мы можем выдать на руки, если ситуация экстренная и требует наличия его на руках. Если ситуация позволяет дождаться открытия Визового центра, тогда приходите получать паспорт туда, - отвечают в консульстве.
Напомним также, что Финляндия закрыла границы с Россией до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU