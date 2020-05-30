2020-05-30T15:37:48+03:00
Общество

Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не откроется с 1 июня

Пока оно закрыто на неопределенное время
Евгения МОСКВИНА
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Консульство Финляндии в Северной столице решило не открываться 1 июня.Консульство Финляндии в Северной столице решило не открываться 1 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Генконсульство Финляндии ранее приостановило прием горожан до 31 мая, поэтому многие ждали, что забрать свои паспорта или подать документы можно будет с июня. Однако стало известно, что пока консульство не откроет визовые центры из-за эпидобстановки. Об этом сообщается в группе дипмиссии в соцсети.

- 1 июня открытия Визового центра ожидать не стоит, - отметили в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

Сейчас прием заявлений идет только для определенных категорий граждан: это дипломаты и члены их семьей, водители международных грузов и лица, выезжающие на похороны.

Кстати, многие петербуржцы перед «карантином» не успели забрать свои загранпаспорта. С вопросом, можно ли сейчас вернуть свои документы, обращаются и в группу консульства.

- Паспорт мы можем выдать на руки, если ситуация экстренная и требует наличия его на руках. Если ситуация позволяет дождаться открытия Визового центра, тогда приходите получать паспорт туда, - отвечают в консульстве.

Напомним также, что Финляндия закрыла границы с Россией до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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