2020-05-30T15:45:37+03:00
Общество

Главу Московского района доставили в инфекционную больницу. Врачи подозревают у него COVID-19

Владимир Ушаков, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии
Алина ЧЕМЕРИС
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Владимир Ушаков находится в тяжелом состоянииВладимир Ушаков находится в тяжелом состоянииФото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков госпитализирован с подозрением на коронавирус в один из городских инфекционных стационаров. Информацию о том, что Ушаков в больнице, подтвердили в пресс-службе района.

Как выяснилось, 64-летний глава не выходил на работу с начала недели. Более того, на удаленной основе трудятся и другие работники администрации. Есть ли среди них еще заболевшие, пока не сообщается. Известно лишь, что Владимир Ушаков находится в тяжелом состоянии.

Напомним, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 365 человек. 260 пациентов выздоровели, 13 зараженных COVID-19 пациентов скончались. В общей слодности с начала пандемии в Северной столице выявлено 15580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5373 человека, умерли – 191.

ИСТОЧНИК KP.RU

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