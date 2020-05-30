Главу Московского района доставили в инфекционную больницу. Врачи подозревают у него COVID-19

30 Май 2020 2020-05-30T15:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Московского района Санкт-Петербурга Владимир Ушаков госпитализирован с подозрением на коронавирус в один из городских инфекционных стационаров. Информацию о том, что Ушаков в больнице, подтвердили в пресс-службе района.

Как выяснилось, 64-летний глава не выходил на работу с начала недели. Более того, на удаленной основе трудятся и другие работники администрации. Есть ли среди них еще заболевшие, пока не сообщается. Известно лишь, что Владимир Ушаков находится в тяжелом состоянии.

Напомним, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 365 человек. 260 пациентов выздоровели, 13 зараженных COVID-19 пациентов скончались. В общей слодности с начала пандемии в Северной столице выявлено 15580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5373 человека, умерли – 191.

ИСТОЧНИК KP.RU