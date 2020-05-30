2020-05-30T11:04:07+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 мая 2020 года: Еще 365 новых случаев

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге коронавирусом заболели уже больше 15,5 тысяч человек.В Петербурге коронавирусом заболели уже больше 15,5 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 июня в Северной столице потихоньку начнут снимать некоторые ограничения. Тем не менее за последние сутки в городе вновь не обошлось без случаев COVID-19. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года увеличилось на 365 человек. Такие данные приводит информационный центр Оперштаба. Так, общее количество зараженных с начала пандемии увеличилось до 15 580 человек.

В Петербурге количество заболевших и выздоровевших в последние дни все больше стремится к выравниванию. Так, 29 мая было 369 новых случаев и 330 пациентов выписали. Тем не менее, пока Петербург не вышел на плато. Об этом накануне заявил губернатор города Александр Беглов.

В России за последние сутки выявлено 8 952 новых случая коронавируса. Из них также 55 – в Ленинградской области.

– Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек, – сообщает Всероссийский Оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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