2020-05-30T16:50:38+03:00
Происшествия

Бабушка и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Кингисеппе

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Евгения МОСКВИНА
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При пожаре в Кингесеппском районе погибли бабушка и внук.При пожаре в Кингесеппском районе погибли бабушка и внук.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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60-летняя бабушка и 10-летний внук погибли при пожаре в Ленинградской области с ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти. Все произошло в четырехквартирном доме в деревне Захонье Кингисеппского района. По факту обнаружения тел пожилой женщины и ребенка следователи проводят проверку.

- В ходе осмотра тел видимых признаков насильственной смерти не установлено. Причины пожара устанавливаются, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти. - В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Отмечается также, что остальные жильцы дома при пожаре не пострадали – они успели вовремя покинуть свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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