Трассу «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Автомобильное движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто с 08:50 утра до 10:50 в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Такая ограничения связаны с необходимыми работами на трассе. Вводят их из-за проверки моста через реку Свирь, который расположен недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. Железнодорожники будут выполнять технологическую разводку моста. Кстати, переправа предназначена для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
- ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, - предупреждают автомобилистов.
Напомним, что трасса «Кола» ведет от Санкт-Петербурга к Петрозаводску, затем Мурманску, Печенге и граница с Королевством Норвегия.
ИСТОЧНИК KP.RU