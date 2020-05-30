2020-05-30T17:37:59+03:00
Авто

Трассу «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Автомобилистов предупреждают об ограничениях 1 июня
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Изменить размер текста:

Автомобильное движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто с 08:50 утра до 10:50 в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такая ограничения связаны с необходимыми работами на трассе. Вводят их из-за проверки моста через реку Свирь, который расположен недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. Железнодорожники будут выполнять технологическую разводку моста. Кстати, переправа предназначена для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

- ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, - предупреждают автомобилистов.

Напомним, что трасса «Кола» ведет от Санкт-Петербурга к Петрозаводску, затем Мурманску, Печенге и граница с Королевством Норвегия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоматологи, которые требовали выплаты за работу с «ковидными» пациентами, получили надбавки в полном объеме
Трассу «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Фанни, Юкки и Илта: Петербуржцы выбрали имена для совят из Ленинградского зоопарка
Бабушка и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Кингисеппе
Стали известны подробности о 13 умерших от коронавируса петербуржцах
Главу Московского района доставили в инфекционную больницу. Врачи подозревают у него COVID-19
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не откроется с 1 июня
Ученые из Санкт-Петербурга создали тест-систему для выявления COVID-19. Разработки велись в НИИ Пастера
Индекс самоизоляции резко упал в Санкт-Петербурге днем в субботу
Иномарка вылетела на тротуар, пробив ограждение, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге
4-летняя девочка получила травмы головы и печени, попав под две машины на Биржевом переулке
Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников
Сразу три вывозных рейса с застрявшими за границей прибудут в Санкт-Петербург 30 мая
Гатчинский Собор Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей
Статистика заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: 13 человек умерли за сутки от COVID-19
Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе
Несколько рейсов из Пулково отменили 30 мая
Петербурженка пострадала при пожаре в магазине на Руставели
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 30 мая 2020 года: 55 новых случаев заражения