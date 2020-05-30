Трассу «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

30 Май 2020 2020-05-30T17:37:59+03:00

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Автомобильное движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто с 08:50 утра до 10:50 в понедельник, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такая ограничения связаны с необходимыми работами на трассе. Вводят их из-за проверки моста через реку Свирь, который расположен недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. Железнодорожники будут выполнять технологическую разводку моста. Кстати, переправа предназначена для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

- ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, - предупреждают автомобилистов.

Напомним, что трасса «Кола» ведет от Санкт-Петербурга к Петрозаводску, затем Мурманску, Печенге и граница с Королевством Норвегия.

ИСТОЧНИК KP.RU