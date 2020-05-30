Стоматологи, которые требовали выплаты за работу с «ковидными» пациентами, получили надбавки в полном объеме

30 Май 2020 2020-05-30T17:42:41+03:00

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Стимулирующие выплаты, предназначенные для врачей, работающих с «коронавирусными» больными, в полном объеме дошли до своих адресатов из 38-й городской поликлиники. Никаких нарушений в начислении надбавок обнаружено не было. Об этом заявили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, представители которого провели выездную проверку.

- В городской поликлинике № 38 со 02 апреля 2020 года создано временное отделение из 25 врачей-стоматологов, которые прошли обучение по коронавирусу под контролем врача-инфекциониста, а также были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Всеми сотрудниками временного подразделения подписаны соглашения сторон трудового договора, - сообщают в Смольном.

В результате медики получили надбавки за работу с «ковидными» больными. В общей сложности эта сумма составила почти полмиллиона рублей. Однако на днях одна из врачей обратилась к депутату Заксобрания Борису Вишневскому с обращением, что ей выплаты начислены не были.

Как поясняют в Смольном, неразбериха случилась из-за того, что с ней из-за временной нетрудоспособности, не связанной с коронавирусом, договор был заключен на две недели позже.

- Выплаты за апрель за указанный период, а также за май начислены и получены медиком в полном объеме, - заключили в администрации Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU