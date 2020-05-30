2020-05-30T18:43:51+03:00
Общество

Больше 240 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса выделили Санкт-Петербургу

Дополнительные средства поступили из федерального бюджета
Евгения МОСКВИНА
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Из федерального бюджета Петербургу выделили средства на помощь бизнесу.Из федерального бюджета Петербургу выделили средства на помощь бизнесу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу в Петербурге будут привлечены дополнительные средства федерального бюджета - 241,7 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашений с Минэкономразвития о том, что бюджету Петербурга предоставят субсидии.

К слову, со своей стороны город выделит еще 270,9 миллионов рублей на помощь малому и среднему бизнесу, который пострадал во время коронавируса.

Напомним, что ранее в Петербурге приняли "антивирусный" пакет законов, который направлен в том числе и на поддержку предпринимателям. Так, например, их освободили от уплаты авансовых платежей за 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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