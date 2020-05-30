Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге

30 Май 2020 2020-05-30T19:17:34+03:00

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В Выборгском районе Петербурга в субботу, 30 мая, жители улицы Сикейроса стали очевидцами падения дерева на автомобиль. Все произошло во дворе дома №13. Об этом рассказали в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Зеленая громада, судя по всему, могла не выдержать ветра, который сегодня гуляет по Петербургу.

- Во дворе дома 13 по улице Сикейроса трухлявая черемуха упала на два автомобиля. Черной «Мазда» повезло, синему «Фольксвагену» - нет, - рассказали очевидцы.

«Фольксваген», по словам петербуржцев, получил царапины на кузове. Кроме того, черемуха оставила много вмятин на крыше. Судя по фотографиям, которыми поделились очевидцы, дерево перегородило путь не только для других автомобилей, но и для пешеходов. К счастью, в момент падения из проходивших мимо никто не пострадал. Зато после него во дворе скопились местные жители и зеваки.

- А я люблю там машину ставить... Благо сегодня она стоит чуть дальше и левее, - рассказывает в комментариях сосед владельцев пострадавших машин.

ИСТОЧНИК KP.RU