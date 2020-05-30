Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
В Петербурге запустили программу реабилитации пациентов, перенесших пневмонию – в том числе COVID-19. Об этом сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Речь идет о пациентах, которые переболели в средней и тяжелой формах.
Первым стационаром, где началась реабилитация, стала городская больница №40. И туда отправились 30 переболевших коронавирусом петербуржцев.
- Пациенты будут проходить курс физиотерапии, куда входит электростатический лимфодренажный массаж, магнито- и лазеротерапия. Также будут занятия лечебной гимнастикой и водные процедуры, - сообщают в аппарате вице-губернатора.
В дальнейшем к ним присоединятся другие выписавшиеся пациенты. Отмечается, что принимать на реабилитацию, их будут в тех стационарах, где есть соответствующая лицензия.
Напомним, что в Петербурге за все время пандемии выздоровели 5,3 тысячи горожан, а подтвердили коронавирус у 15 580 людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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