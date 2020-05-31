Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге сохранится теплая, по-настоящему летняя погода. В течение дня нас ожидает до +18 градусов и никаких дождей. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Ветер будет северо-восточный умеренный, - отмечают синоптики. – Колебания температуры воздуха составят от +16 до +18 градусов. Местами будет отмечаться небольшая облачность.
Точно такая же погода, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до среды: в Северной столице все так же будут наблюдаться небольшой ветер и переменная облачность без осадков. А в середине недели нас ждет еще больше потепление – до +19 - +21 градуса.
Напомним: ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что предстоящее лето может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
ИСТОЧНИК KP.RU