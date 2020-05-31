Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18

31 Май 2020 2020-05-31T09:00:39+03:00

Как бы то ни было, от прогулок по городу (особенно массовых) в ближайшие дни лучше воздержаться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока что начинающееся лето не готовит нам никаких неприятных сюрпризов.

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31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге сохранится теплая, по-настоящему летняя погода. В течение дня нас ожидает до +18 градусов и никаких дождей. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветер будет северо-восточный умеренный, - отмечают синоптики. – Колебания температуры воздуха составят от +16 до +18 градусов. Местами будет отмечаться небольшая облачность.

Точно такая же погода, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до среды: в Северной столице все так же будут наблюдаться небольшой ветер и переменная облачность без осадков. А в середине недели нас ждет еще больше потепление – до +19 - +21 градуса.

Напомним: ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что предстоящее лето может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU