2020-05-31T09:00:39+03:00
Общество

Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18

Пока что начинающееся лето не готовит нам никаких неприятных сюрпризов.
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Как бы то ни было, от прогулок по городу (особенно массовых) в ближайшие дни лучше воздержаться.Как бы то ни было, от прогулок по городу (особенно массовых) в ближайшие дни лучше воздержаться.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге сохранится теплая, по-настоящему летняя погода. В течение дня нас ожидает до +18 градусов и никаких дождей. Об этом «Комсомолке» рассказали специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветер будет северо-восточный умеренный, - отмечают синоптики. – Колебания температуры воздуха составят от +16 до +18 градусов. Местами будет отмечаться небольшая облачность.

Точно такая же погода, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до среды: в Северной столице все так же будут наблюдаться небольшой ветер и переменная облачность без осадков. А в середине недели нас ждет еще больше потепление – до +19 - +21 градуса.

Напомним: ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что предстоящее лето может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург
Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге
Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти
Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга
307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека
3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат
Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
Общежитие Института кино и телевидения затопило в Санкт-Петербурге
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге