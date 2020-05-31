2020-05-31T12:37:31+03:00
Общество

307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге

По суточному приросту выздоровевших Северная столица занимает третье место среди всех городов и регионов России
Сергей ВОЛЧКОВ
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307 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за минувшие сутки.307 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за минувшие сутки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество людей, вылечившихся от коронавируса в Санкт-Петербурге за последние сутки, составило 307 человек. Таким образом, по данным городского оперштаба, общее количество пациентов, сумевших побороть новую инфекцию COVID-19, по состоянию на 31 мая 2020 года выросло до 5 680. По этому показателю Северная столица уверенно идет в тройке лидеров - сразу после Москвы и Московской области.

- Всего за минувшие сутки в городе выявили 369 новых случаев заражения, - уточнили в ведомстве. – При этом на карантине находятся 3 590 человек, из которых 2 609 – контактные.

Напомним: ранее специалисты разъяснили, что «выход на плато заболеваемости» в Санкт-Петербурге будет достигнут только тогда, когда количество заболевших за сутки не будет превышать количество выздоровевших. В целом, за последние дни эти два показателя еще не сравнялись, но, по крайней мере, сблизились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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