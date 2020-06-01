Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области 1 июня 2020 года составило 53 человека

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:10:46+03:00

Мы собрали последние новости по числу заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 1 июня 2020 года

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Оперативный штаб России по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел новые данные за прошедшие сутки. Также стало известно число заболевших коронавирусом в Ленинградской области 1 июня 2020 года.

- По состоянию на утро 1 июня зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает Оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии в Ленобласти достигло 2875 человек. Из этого количества 1590 пациентов выздоровели (+29 за сутки), а число подтвержденных смертельных исходов осталось неизменным – скончались 11 человек.

1274 жителя Ленинградской области остаются в активной фазе заболевания и находятся в стационарах или же дома, в зависимости от тяжести состояния.

Отметим, что в Санкт-Петербурге за сутки заразились коронавирусом еще 364 человека, девять пациентов умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU