Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области 1 июня 2020 года составило 53 человека
Оперативный штаб России по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел новые данные за прошедшие сутки. Также стало известно число заболевших коронавирусом в Ленинградской области 1 июня 2020 года.
- По состоянию на утро 1 июня зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает Оперштаб.
Общее число заболевших с начала пандемии в Ленобласти достигло 2875 человек. Из этого количества 1590 пациентов выздоровели (+29 за сутки), а число подтвержденных смертельных исходов осталось неизменным – скончались 11 человек.
1274 жителя Ленинградской области остаются в активной фазе заболевания и находятся в стационарах или же дома, в зависимости от тяжести состояния.
Отметим, что в Санкт-Петербурге за сутки заразились коронавирусом еще 364 человека, девять пациентов умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU