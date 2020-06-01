Надеемся, будет чемпионство: Алексей Стрепетов о новом контракте Семака с «Зенитом»

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Семак остается в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 1 июня, после продления контракта с тренером. Новое трехлетнее соглашение с Семаком прокомментировал для «Комсомолки» бывший полузащитник «Зенита», тренер и футбольный эксперт Алексей Стрепетов.

- Это было известно давно, просто оформили сейчас. Да, была ситуация с Кокориным. И, думаю, по Саше вопрос еще не решен, но такое случается. У руководства и тренера команды бывают разные мнения, но больших разногласий сейчас нет, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Алексей Александрович, отметив, что Сергей Семак – начинающий российский тренер, но «Зенит» в него верит.

Руководство сине-бело-голубых выдает аванс доверия главному тренеру. Семаку удалось построить боеспособный коллектив, в России «Зенит» - явный лидер и должен стать чемпионом Премьер-лиги, но на европейской арене больших достижений в последнее время нет. Один лишь обидный вылет из Лиги чемпионов нынешнего сезона чего стоил.

- Нельзя назвать выступление в Европе удовлетворительным. Были провальные игры. В решающих встречах мы ничего не смогли противопоставить даже не топовым, а просто хорошим европейским клубам, - считает эксперт. - Но перспективы у Семака хорошие, руководство в него верит. Могут быть изменения в тренерском штабе, они должны произойти и в подготовке команды, ее резерва, особенно для Лиги чемпионов. Мы обязаны выходить из группы.

Но это – дело будущего, а пока перед «Зенитом» и его главным тренером стоит задача успешно завершить нынешний сезон.

- Все болельщики, мы, ветераны футбола верим, что это будет чемпионство. И не снимаем задачу в Кубке России. Надеемся закончить сезон двумя трофеями. От себя желаю Сергею Богдановичу успеха, - напутствовал Семака Алексей Стрепетов.

ИСТОЧНИК KP.RU