Компания Л1 вывела на рынок новый жилой комплекс комфорт-класса «Поэт»

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:00:49+03:00

Дома в жилом комплексе комфорт-класса «Поэт» обладают улучшенными характеристиками как по строительным технологиям, так и комфорту. Предоставлено пресс-службой Компании Л1,

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637 квартир в трех отдельно стоящих 25-этажных домах с закрытой охраняемой территорией расположены в Выборгском районе, в тихой зеленой зоне на Поэтическом бульваре. Отличительная особенность новостройки – отсутствие студий. На выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 91 квадратного метра. На верхних этажах представлены варианты с террасами, откуда открываются прекрасные виды на город, парковые зоны, озера и ближайшие пригороды.

- Изначально данные корпуса планировались как третья очередь ЖК «Лондон Парк». Но с учетом современных тенденций и мнений потенциальных покупателей мы пересмотрели концепцию и решили выделить эти три дома-точки в отдельный проект, - рассказывает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. - Он отличается по классу: здесь представлено жилье категории «комфорт плюс». Соответственно, эти дома обладают улучшенными характеристиками как по строительным технологиям, так и комфорту.

На первых этажах новостройки расположится коммерческая зона, рядом – многоуровневый паркинг. На закрытой территории ЖК «Поэт» разместятся детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

На старте продаж цены начинаются от 120 тысяч рублей за кв.м. Завершение строительства – 4 квартал 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU