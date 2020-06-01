Беглов: «Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается сложной»
Заседание Правительства Петербурга сегодня, 1 июня, началось с неутешительного вступления губернатора Александра Беглова. Оно было посвящено главной теме года – коронавирусной инфекции.
– Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной: количество заболевших превышает количество выздоровевших, за выходные было много госпитализированных, – вздохнул Александр Беглов. – Но тенденция к замедлению имеется.
Градоначальник напомнил, что на прошлой неделе Смольный завел речь о смягчении мер, призванных сдержать распространение инфекции в регионе. Послабления вступают в силу сегодня, 1 июня.
– Вместе с тем необходимо продолжить курс и на восстановление экономики города, – добавил Беглов.
Речь идет о введении мероприятий, сформировавших второй пакет мер поддержки отраслей, пострадавших от коронавируса. Распространить некоторые из них – в частности, налоговые льготы – планируют и на обрабатывающие производства и предприятия, занимающиеся научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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