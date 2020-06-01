Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года: Выздоровевших снова меньше, чем заболевших

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:21:59+03:00

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 1 июня 2020 года

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В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи COVID-19. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за минувшие сутки их 53. Всего с начала пандемии число заразившихся в регионе составляет 2875 человек. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года видно, что новые случаи выявили в 24 населенных пунктах.

На прошлой неделе регион радовал тем, что количество выздоровевших все чаще превышало число заболевших за сутки. Сегодня статистика иная: выписались лишь 29 пациентов. Кроме того, всего в четырех районах за сутки не подтвердили новых «положительных» на COVID-19. Это Волховский, Лодейнопольский, Лужский и Подпорожский.

"Комсомолка" составила таблицу по заболеваемости в районах Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ

Прибавилось сразу 4 заболевших в Тихвинском районе, который только-только перешел в «зеленую» зону в связи с улучшением ситуации. Лидером по-прежнему остается Гатчинский район – там за сутки 14 новых случаев, а за все время - 859.

ИСТОЧНИК KP.RU