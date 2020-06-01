2020-06-01T18:21:59+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года: Выздоровевших снова меньше, чем заболевших

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 1 июня 2020 года
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В четырех районах нет новых случаев коронавируса.В четырех районах нет новых случаев коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи COVID-19. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за минувшие сутки их 53. Всего с начала пандемии число заразившихся в регионе составляет 2875 человек. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года видно, что новые случаи выявили в 24 населенных пунктах.

На прошлой неделе регион радовал тем, что количество выздоровевших все чаще превышало число заболевших за сутки. Сегодня статистика иная: выписались лишь 29 пациентов. Кроме того, всего в четырех районах за сутки не подтвердили новых «положительных» на COVID-19. Это Волховский, Лодейнопольский, Лужский и Подпорожский.

"Комсомолка" составила таблицу по заболеваемости в районах Ленобласти. Фото: Павел РОМАНОВ

"Комсомолка" составила таблицу по заболеваемости в районах Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ

Прибавилось сразу 4 заболевших в Тихвинском районе, который только-только перешел в «зеленую» зону в связи с улучшением ситуации. Лидером по-прежнему остается Гатчинский район – там за сутки 14 новых случаев, а за все время - 859.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
Мальчика-велосипедиста насмерть сбили на проспекте Непокоренных
Почти 4 тонны нефтеводяной смеси собрали на водных объектах Санкт-Петербурга за май
Девушку, выгуливавшую курицу на поводке, заметили на Васильевском острове
В Санкт-Петербурге умерла врач-педиатр Городской станции скорой медицинской помощи
Трассу «Кола» перекроют 2 июня из-за разводки Ладожского моста
В НИИ гриппа заверили, что комары не переносят коронавирус
Пятерых юных петербуржцев, победивших коронавирус, торжественно выписали в День защиты детей
Сергей Корнеев стал главой петербургского Комитета по развитию туризма
Суд оштрафовал еще одну петербургскую больницу за работу с коронавирусными пациентами
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года: Выздоровевших снова меньше, чем заболевших
Комздрав рассказал о девяти умерших от коронавируса петербуржцах
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 1 июня падал до одного балла
Сильный ветер повалил деревья в Санкт-Петербурге
"Домушник", обокравший мать Ольги Бузовой, получил пять лет колонии
Беглов: «Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается сложной»
Петербургские хакеры воровали бензин «Газелями»
Компания Л1 вывела на рынок новый жилой комплекс комфорт-класса «Поэт»
Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку
Надеемся, будет чемпионство: Алексей Стрепетов о новом контракте Семака с «Зенитом»
Пять детей спасли из горящего частного дома в Санкт-Петербурге
66 человек прилетели в Санкт-Петербург вывозным рейсом из Майами