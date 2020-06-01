Суд оштрафовал еще одну петербургскую больницу за работу с коронавирусными пациентами
Второе по счету медучреждение Санкт-Петербурга получило крупный штраф за работу с пациентами во время коронавируса. Кировский районный суд выписал 100 тысяч рублей Горбольнице номер 14, где нашлись нарушения санитарных норм.
- В установленном порядке своевременно не зарегистрированы: диагноз внутрибольничной пневмонии, летальный исход пациента, не передана информация о результатах микробиологических исследований указанного пациента; не в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия: не учтены контактные пациенты по приемному покою с больными новой короновирусной инфекцией пациентами, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Кроме того, больнице поставили в вину и то, что пациенты ходили во двор покурить. Представитель больницы отказался признавать нарушения и отметил, что за последние три месяца доходы медучреждения резко упали.
Судья согласился с частью доводов и назначил штраф ниже минимума -100 тысяч рублей.
Напомним, столько же получил НИИ имени Джанелидзе, который наказали из-за нехватки защитных средств для медперсонала.
ИСТОЧНИК KP.RU