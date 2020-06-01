2020-06-01T18:40:40+03:00
Общество

Суд оштрафовал еще одну петербургскую больницу за работу с коронавирусными пациентами

«Такса» оказалась как и в НИИ Джанелидзе – 100 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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14-ю Горбольницу оштрафовали на 100 тысяч за нарушения при работе с коронавирусными пациентами.14-ю Горбольницу оштрафовали на 100 тысяч за нарушения при работе с коронавирусными пациентами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Второе по счету медучреждение Санкт-Петербурга получило крупный штраф за работу с пациентами во время коронавируса. Кировский районный суд выписал 100 тысяч рублей Горбольнице номер 14, где нашлись нарушения санитарных норм.

- В установленном порядке своевременно не зарегистрированы: диагноз внутрибольничной пневмонии, летальный исход пациента, не передана информация о результатах микробиологических исследований указанного пациента; не в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия: не учтены контактные пациенты по приемному покою с больными новой короновирусной инфекцией пациентами, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, больнице поставили в вину и то, что пациенты ходили во двор покурить. Представитель больницы отказался признавать нарушения и отметил, что за последние три месяца доходы медучреждения резко упали.

Судья согласился с частью доводов и назначил штраф ниже минимума -100 тысяч рублей.

Напомним, столько же получил НИИ имени Джанелидзе, который наказали из-за нехватки защитных средств для медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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