2020-06-01T21:32:50+03:00
Дом. Семья

Пугливого лося, метавшегося по дорогам в Мурино, вернули в лес

Сотрудники Охотнадзора до самой ночи направляли сохатого в его родную стихию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лося, бегавшего вдоль дорог в Мурино, вернули в родную стихию. Фото: Охотнадзор ЛенобластиЛося, бегавшего вдоль дорог в Мурино, вернули в родную стихию. Фото: Охотнадзор Ленобласти
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Эпопея с пугливым лосем, носившимся по дорогам в районе Мурино и поселка Бугры, закончилась благополучно. Сотрудникам регионального Охотнадзора поступило сообщение о помощи от службы спасения, куда не раз дозванивались десятки обеспокоенных водителей. Специалисты выехали на место, нашли животное и несколько изнурительных часов пытались вернуть сохатого в его родную стихию.

- Только около 23:00 животное оказалось в лесу. К счастью, обошлось без травм. Повезло и водителям, что животное не выскочило на трассу. Водители! Еще раз предупреждаем о миграционной активности лосей! Будьте внимательны! – сообщили в пресс-службе Охотнадзора Ленобласти.

Напомним, в случае аварии с животным, полагаются следующие штрафы: за сбитого лося – 80 тысяч рублей, 30 тысяч – за кабана, за медведя – 60 тысяч и 40 тысяч за сбитую косулю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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