Пугливого лося, метавшегося по дорогам в Мурино, вернули в лес
Эпопея с пугливым лосем, носившимся по дорогам в районе Мурино и поселка Бугры, закончилась благополучно. Сотрудникам регионального Охотнадзора поступило сообщение о помощи от службы спасения, куда не раз дозванивались десятки обеспокоенных водителей. Специалисты выехали на место, нашли животное и несколько изнурительных часов пытались вернуть сохатого в его родную стихию.
- Только около 23:00 животное оказалось в лесу. К счастью, обошлось без травм. Повезло и водителям, что животное не выскочило на трассу. Водители! Еще раз предупреждаем о миграционной активности лосей! Будьте внимательны! – сообщили в пресс-службе Охотнадзора Ленобласти.
Напомним, в случае аварии с животным, полагаются следующие штрафы: за сбитого лося – 80 тысяч рублей, 30 тысяч – за кабана, за медведя – 60 тысяч и 40 тысяч за сбитую косулю.
ИСТОЧНИК KP.RU