1,5 тысячи человек с коронавирусом приняли на лечение в пансионате «Заря»

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:28:21+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу временной больницы в пансионате «Заря» в Курортном районе. Напомним, в конце апреля учреждение превратилось из обсерватора в инфекционное отделение Горбольницы №40 для больных коронавирусом. Сейчас там лечат пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой COVID-19. Количество госпитализаций впечатляет.

- На сегодняшний день в «Заре» находится на лечении 601 человек. Всего сюда было госпитализировано 1542 пациента. За прошедшие сутки поступило 26 человек, выписано – 38. Работающие во временной больнице врачи не допустили ни одного летального исхода, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Сейчас в «Заре» работают 240 сотрудников, из которых 77 – врачи и около 100 – медсестры. По словам властей, в больнице есть все необходимое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU