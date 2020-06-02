Александр Беглов проверил условия содержания в обсерваторе «Балтиец»

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:48:20+03:00

Внутри обсерватора на самоизоляции находятся 263 человека, среди которых много жителей других регионов

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заглянул с проверкой в обсерватор «Балтиец» в Репино, созданный на базе пансионата. За время работы учреждения в него поступило 702 человека, которые не могут соблюдать предписанную самоизоляцию по месту жительства. Сейчас внутри обсерватора находятся 80 жителей Северной столицы и 183 - из других регионов России.

Росгвардиец и забор с колючей проволокой ждет тех, кто попытается сбежать из обсерватора до окончания срока самоизоляции. Фото: Смольный

- Во всех номерах есть wi-fi, все постояльцы обеспечены питанием. Если существуют особые потребности в диете, то у людей есть возможность заказать доставку еды. Некоторые прибыли из-за границы с маленькими детьми и даже с собаками. Соответствующие условия созданы для всех, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, с начала апреля в Санкт-Петербург вернулись из-за границы больше 3 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти. Всех их обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU