2020-06-03T01:17:41+03:00
Спорт

«Зенит» сдал тест на коронавирус и начал тренироваться по группам

Футболисты пока освобождены от защитных масок и перчаток, в отличие от тренерского штаба и персонала клуба
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" возобновил тренировки в условиях ограничений по коронавирусу. Фото: fc-zenit.ru"Зенит" возобновил тренировки в условиях ограничений по коронавирусу. Фото: fc-zenit.ru
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«Зенит» наконец-то начал нормальные тренировки после решения РФС возобновить розыгрыш чемпионата России с 19 июня. Пока что футболисты занимаются на базе по группам из-за мер по коронавирусу, стараясь соблюдать социальную дистанцию хотя бы перед стартом и после завершения совместных упражнений. Надевать средства индивидуальной защиты, к слову, игроков не заставили.

Запах дезинфекции будет преследовать футболистов минимум до конца текущего сезона РПЛ. Фото: fc-zenit.ru

Запах дезинфекции будет преследовать футболистов минимум до конца текущего сезона РПЛ. Фото: fc-zenit.ru

- Перед началом тренировки весь инвентарь был продезинфицирован. Тренерский штаб, административный и медицинский персонал использовали защитные маски и перчатки. В субботу команда в полном составе успешно сдала комплексные анализы на наличие коронавирусной инфекции и антител. Все результаты – отрицательные, -рассказали в пресс-службе «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые возобновят выступление в РПЛ на выезде в матче против московского ЦСКА. Игра начнется 20 июня в 19:00. Пока что зенитовцы с отрывом лидируют в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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