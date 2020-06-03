«Зенит» сдал тест на коронавирус и начал тренироваться по группам
«Зенит» наконец-то начал нормальные тренировки после решения РФС возобновить розыгрыш чемпионата России с 19 июня. Пока что футболисты занимаются на базе по группам из-за мер по коронавирусу, стараясь соблюдать социальную дистанцию хотя бы перед стартом и после завершения совместных упражнений. Надевать средства индивидуальной защиты, к слову, игроков не заставили.
Запах дезинфекции будет преследовать футболистов минимум до конца текущего сезона РПЛ. Фото: fc-zenit.ru
- Перед началом тренировки весь инвентарь был продезинфицирован. Тренерский штаб, административный и медицинский персонал использовали защитные маски и перчатки. В субботу команда в полном составе успешно сдала комплексные анализы на наличие коронавирусной инфекции и антител. Все результаты – отрицательные, -рассказали в пресс-службе «Зенита».
Напомним, сине-бело-голубые возобновят выступление в РПЛ на выезде в матче против московского ЦСКА. Игра начнется 20 июня в 19:00. Пока что зенитовцы с отрывом лидируют в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU