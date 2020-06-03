3 Июнь 2020 2020-06-03T10:52:57+03:00

Еще 17 человек скончались в Петербурге за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года

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За сутки в России зафиксировано 178 летальных случаев. За весь период в стране от COVID-19 скончалось 5 215 человек. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила новые смерти и в Северной столице. Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года составило 17 человек.

- За сутки в Петербурге подтвердили еще 17 смертей от новой инфекции. За все время пандемии и городе скончались 240 человек, - сообщили в оперативном штабе.

С начала эпидемии в городе на Неве зарегистрировано уже 17069 случаев инфицирования COVID-19. Из них за последние сутки болезнь подтвердилась у 380 горожан.

Число выздоровевших постепенно увеличивается. За сутки были выписаны 323 пациента, за все время вылечившихся уже 6331 человека. На данный момент с болезнью борются 10498 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU