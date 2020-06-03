Вирусолог объяснил, у кого вырабатывается больше антител к коронавирусу

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:07:16+03:00

Антитела к коронавирусу лучше всего вырабатываются у тех, кто переболел в средне-тяжелой форме. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Одна из самых важных тем, связанных с коронавирусной инфекцией — формируется ли у переболевшего человека достаточно стойкий и длительный иммунитет. Долгое время у специалистов не было ответа на этот вопрос, но сейчас ситуация изменилась. О том, как происходит формирование иммунитета, «КП-Санкт-Петербург» рассказал заместитель директора НИИ вирусологии и микробиологии имени Пастера по инновационной работе Александр Семенов.

- Согласно последним исследованиям, наибольшее количество антител вырабатывается у тех пациентов, у которых болезнь протекает в состоянии средней тяжести, - отметил ученый. - У тех, кто более в легкой форме или, напротив, в тяжелой, этот процесс протекает хуже — антитела вырабатываются в минимальном количестве или не вырабатывается вообще.

Вместе с тем, отметил Семенов, до сих пор нет достоверных данных о том, насколько длительным получается приобретенный иммунитет. Для этого необходимы более масштабные исследования — в частности, глобальное тестирование населения на антитела.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU