Суд арестовал студента, который зарезал свою спящую мать

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:52:06+03:00

19-летний юноша долго готовился к убийству, а потом спрятал труп в кладовку и остался жить в квартире с ним

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 19-летнего студента одного из городских колледжей, который в ночь на 29 мая зарезал свою спящую мать. А потом спрятал труп в кладовке и остался жить в квартире, как ни в чем не бывало.

- Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в квартире дома 51, корпус 1 по Богатырскому проспекту, умышленно нанес своей матери не менее девяти ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов – грудной клетки и шеи, в результате чего наступила смерть, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что убийство произошло на почве конфликта, возникшего, в том числе, из-за учебы. Парень заранее готовился к расправе. Убив мать, он завернул тело в одеяло, спрятал труп в кладовку и вымыл следы крови на полу. Нож – выкинул.

После убийства парень еще двое суток оставался жить в съемной квартире (он и мать – приезжие из Саратовской области), но потом сбежал. После задержания, на допросе свою вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU