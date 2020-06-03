Главврач Боткинской больницы на видео рассказал о пожар, в котором погиб пациент

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный врач Боткинской инфекционной больницы прокомментировал утреннюю трагедию в корпусе на Миргородской улице, где при пожаре погиб пациент. Жертвой инцидента стал 39-летний мужчина, лежавший в палате для больных с гепатитом.

- К сожалению, произошел несчастный случай. В настоящее время в больнице работают дознаватели Главного управления МЧС пол Санкт-Петербургу. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе курение в постели. Ждем результатов следствия, - заявил Денис Гусев.

Напомним, что сообщение о возгорании старом корпусе Боткинской больницы поступила в МЧС в 7:30 утра. При этом сам пожар произошел еще в 5:50.

- На втором этаже 4-этажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный геппатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров, - сообщала пресс-служба МЧС.

Врачи сами потушили огонь и лишь потом вызвали спасателей. В результате ЧП пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/782923" frameborder="0"></iframe> Главврач Боткинской больницы Петербурга рассказал о пожаре.Видео: Комитет по здравоохранению СПб

ИСТОЧНИК KP.RU