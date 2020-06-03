2020-06-03T17:06:01+03:00
Общество

Главврач Боткинской больницы на видео рассказал о пожар, в котором погиб пациент

Денис Гусев прокомментировал утреннее ЧП в корпусе на Миргородской улице
Петр КИБЕР
Поделиться:
Главврач Боткинской больницы рассказал о пожаре.Главврач Боткинской больницы рассказал о пожаре.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Главный врач Боткинской инфекционной больницы прокомментировал утреннюю трагедию в корпусе на Миргородской улице, где при пожаре погиб пациент. Жертвой инцидента стал 39-летний мужчина, лежавший в палате для больных с гепатитом.

- К сожалению, произошел несчастный случай. В настоящее время в больнице работают дознаватели Главного управления МЧС пол Санкт-Петербургу. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе курение в постели. Ждем результатов следствия, - заявил Денис Гусев.

Напомним, что сообщение о возгорании старом корпусе Боткинской больницы поступила в МЧС в 7:30 утра. При этом сам пожар произошел еще в 5:50.

- На втором этаже 4-этажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный геппатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади пять квадратных метров, - сообщала пресс-служба МЧС.

Врачи сами потушили огонь и лишь потом вызвали спасателей. В результате ЧП пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом.

Главврач Боткинской больницы Петербурга рассказал о пожаре.Видео: Комитет по здравоохранению СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция допросила главу петербургского «Альянса учителей» Даниила Кена. Ему вменяют неуважение к суду
Градсовет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» из-за множества замечаний
Умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут считать по-новому
Главврач Боткинской больницы на видео рассказал о пожар, в котором погиб пациент
Сразу на семи трассах Ленинградской области начался ремонт в июне 2020 года
Школьники Санкт-Петербурга получат бесплатные обеды и завтраки с 1 сентября 2020 года
В выходные на кладбища пустят дополнительные автобусы
Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом