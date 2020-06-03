Умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут считать по-новому

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:26:52+03:00

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Умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге станет больше. Городской Комитет по здравоохранению сообщил об изменении методики подсчета летальны исходов, что, вероятнее всего, приведет к росту подтвержденных смертельных случаев.

- С 3 июня 2020 года оперативность формирования отчетов будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов Комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Другими словами, в итоговый отчет за сутки будут входить ранее умершие пациенты, по которым комиссия, по результатам паталогоанатомического исследования, только сейчас подтвердила гибель от коронавируса и те скончавшиеся в течение суток больные, у которых в свидетельстве о смерти сразу стоит «коронавирус».

Таким образом, 3 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 17 смертей: пять по итогам работы комиссии и 12 по результатам поступивших медицинских свидетельств о смерти. Возраст умерших – от 40 до 96 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU