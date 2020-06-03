Госпиталь в «Ленэкспо» для больных коронавирусом заполнен лишь на треть

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:14:49+03:00

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Стало известно, что временный госпиталь в «Ленэкспо», где лежат больные с легкой формой коронавируса, заполнен лишь на треть. Всего в медучерждении развернуто 1474 коек. По данным на 3 июня 2020 года, места заняты 483 пациентами. Обо всем сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, который ответил на упреки по поводу высокой стоимости проживания в «Ленэкспо».

- Тариф на лечение пациента един для всех. Это 45 815 рублей за 11 суток пребывания в госпитале. В стоимость проживания входит лечение, зарплата медработникам, организация питания, коммунальные услуги и прочее-прочее. В номере отеля по такой же цене мы не смогли бы оказывать столь качественную помощь, как в «Ленэкспо», - отметил Максим Кабанов в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что ранее губернатор Александр Беглов анонсировал прием в «Ленэкспо» пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU