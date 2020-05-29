Госпиталь в «Ленэкспо» будет принимать пациентов с тяжелой формой COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T21:07:04+03:00

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Госпиталь в «Ленэкспо» теперь будет принимать пациентов не только с легкой, но и со средней и тяжелой формами COVID-19. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Глава города отметил, что для этого создадут все необходимые условия.

- Сейчас в «Ленэкспо» продолжаются работы. В ближайшее время там введут введено еще почти 500 специализированных коек. Там также начнут принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов отметил, что коечный фонд Санкт-Петербурга увеличен в несколько раз. В распоряжении городских больниц есть уже больше 10 тысяч коек, однако этого все равно недостаточно.

Напомним, ранее в «Ленэкспо» пришла прокуратура с проверкой после жалоб пациентов. Чуть позже, после поручений губернатора, для пациентов улучшили ряд условий. За самыми пожилыми, например, даже следят волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU