Ежедневно в Санкт-Петербурге госпитализируют около 750 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:31:49+03:00

В реанимации находятся около 600 пациентов, из них примерно 300 человек подключены к аппарату ИВЛ

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Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что ежедневно в городе госпитализируют около 750 человек. Примерно такое же количество пациентов каждый сутки поправляются и благополучно идут на выписку.

Больницы Северной столицы работают с высокой интенсивностью с начала лета. По данным на 3 июня 2020 года, в медучреждениях находятся в реанимации порядка 600 пациентов. Из них около 300 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Количество пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, стабильно в течение последних двух недель. Рост горожан, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается. У нас та же тенденция, что и за границей – пациентов с легкой формой коронавируса больше всего, до 80%, - рассказал Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что комздрав официально объявил о долгожданном выходе на плато по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU