Аномальный рост смертности в Санкт-Петербурге зафиксирован за май

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:58:23+03:00

В мае 2020 года в городе зарегистрировали 6427 смертей, что на 30% больше, чем в мае 2019-го

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В Санкт-Петербурге зафиксировали высокий рост смертности за май. Об этом стало известно из данных городского комитета по делам записи актов гражданского состояния. Количество смертей за минувший май 2020 года больше на 30%, чем в мае прошлого года.

- В мае 2020 года в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 6427 смертей. В мае 2019 года – 5054 смерти, - гласят данные на сайте Смольного.

Примечательно, что настолько большого количества смертей в Северной столице не фиксировали минимум 9 последних лет. В «догоняющих» есть март 2018 года с показателем в 6211 смертей горожан. В среднем же в Санкт-Петербурге ежемесячно умирают чуть больше 5 тысяч человек.

Вероятно, резкий рост числа смертей связан с коронавирусной инфекцией. Тем более, что умерших от опасной инфекции теперь в городе считают по новой методике, о которой «Комсомолка» писала отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU