Некоммерческие организации из сферы культуры Санкт-Петербурга получат денежную помощь

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:22:23+03:00

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Некоммерческим организациям (НКО) Санкт-Петербурга из сферы культуры и искусства вскоре выделят финансовую поддержку. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Столь важные субсидии пойдут на возмещение затрат по организации онлайн-мероприятий во время пандемии, а также на зарплату работникам и коммунальные услуги.

- Постановление изменяет порядок предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным НКО на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей. Во время коронавируса эти меры дают организациям дополнительную поддержку, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса стоимостью около 9 млрд рублей. Чиновники пообещали сохранить бюджетное финансирование государственных театров, образовательных организаций, которые находятся в ведомстве комитета по культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU