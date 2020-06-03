Некоммерческие организации из сферы культуры Санкт-Петербурга получат денежную помощь
Некоммерческим организациям (НКО) Санкт-Петербурга из сферы культуры и искусства вскоре выделят финансовую поддержку. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Столь важные субсидии пойдут на возмещение затрат по организации онлайн-мероприятий во время пандемии, а также на зарплату работникам и коммунальные услуги.
- Постановление изменяет порядок предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным НКО на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей. Во время коронавируса эти меры дают организациям дополнительную поддержку, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса стоимостью около 9 млрд рублей. Чиновники пообещали сохранить бюджетное финансирование государственных театров, образовательных организаций, которые находятся в ведомстве комитета по культуре.
ИСТОЧНИК KP.RU