2020-06-04T09:29:08+03:00
Дом. Семья

Дикий осоед прилетел на жилой балкон, спасаясь от ворон в Санкт-Петербурге

Птица переждала волну нападения и попыталась улететь [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Краснокнижный осоед залетел на балкон дома в ПетербургеКраснокнижный осоед залетел на балкон дома в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Санкт-Петербурга на своем балконе встретили неожиданного гостя. В среду, 3 июня 2020 года, петербурженка опубликовала в социальной сети видео с дикой птицей – осоедом. Пернатый приземлился укрылся рядом с людьми, спасаясь от ворон, который нападали на него с дикими криками.

- Вот такое чудо в перьях приземлилось на наш балкон. Местные вороны в шоке, перелетают с крыши на крышу с диким карканьем. Впервые увидела хищную птицу так близко, - рассказала очевидица.

Понаблюдав за птицей несколько минут, женщина не заметила на ней никаких повреждений или ран. Она рассказала, что пробовать кормить гостя не стали. Осоед посидел еще минут 10-15 после чего улетел. Однако вороны все также не давали ему прохода. Дальнейшая судьба птицы не известна.

По весне в Петербурге иногда можно встретить осоеда. Это птица, занесенная в Красную книгу.

Краснокнижный осоед прилетел на балкон к жителям Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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