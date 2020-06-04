Дикий осоед прилетел на жилой балкон, спасаясь от ворон в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга на своем балконе встретили неожиданного гостя. В среду, 3 июня 2020 года, петербурженка опубликовала в социальной сети видео с дикой птицей – осоедом. Пернатый приземлился укрылся рядом с людьми, спасаясь от ворон, который нападали на него с дикими криками.
- Вот такое чудо в перьях приземлилось на наш балкон. Местные вороны в шоке, перелетают с крыши на крышу с диким карканьем. Впервые увидела хищную птицу так близко, - рассказала очевидица.
Понаблюдав за птицей несколько минут, женщина не заметила на ней никаких повреждений или ран. Она рассказала, что пробовать кормить гостя не стали. Осоед посидел еще минут 10-15 после чего улетел. Однако вороны все также не давали ему прохода. Дальнейшая судьба птицы не известна.
По весне в Петербурге иногда можно встретить осоеда. Это птица, занесенная в Красную книгу.
Краснокнижный осоед прилетел на балкон к жителям Петербурга .
ИСТОЧНИК KP.RU