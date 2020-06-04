2020-06-04T11:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года составило 24 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 24 смертей от коронавируса подтверждено в Петербурге на 4 июняЕще 24 смертей от коронавируса подтверждено в Петербурге на 4 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России подтверждено 169 новых смертельных случаев от COVID-19. Из них число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года составило 24 человека. Накануне комитет по здравоохранению предупредил, что в статистике может начаться рост смертей. Это связано с тем, что комиссия поменяла метод подсчета летальных случаев.

- Оперативность формирования отчетов будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов Комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки, - пояснила пресс-служба Комздрава.

Таким образом на 4 июня в Петербурге подтверждены еще 24 смертельных случая от коронавируса. За все время пандемии в городе на Неве скончались уже 264 зараженных.

Всего в Петербурге зафиксировано 17444 случаев заражения и 6695 выздоровлений. Из них 375 зараженных и 364 выздоровевших за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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