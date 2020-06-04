Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года составило 24 человека
За последние сутки в России подтверждено 169 новых смертельных случаев от COVID-19. Из них число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года составило 24 человека. Накануне комитет по здравоохранению предупредил, что в статистике может начаться рост смертей. Это связано с тем, что комиссия поменяла метод подсчета летальных случаев.
- Оперативность формирования отчетов будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов Комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки, - пояснила пресс-служба Комздрава.
Таким образом на 4 июня в Петербурге подтверждены еще 24 смертельных случая от коронавируса. За все время пандемии в городе на Неве скончались уже 264 зараженных.
Всего в Петербурге зафиксировано 17444 случаев заражения и 6695 выздоровлений. Из них 375 зараженных и 364 выздоровевших за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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