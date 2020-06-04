2020-06-04T11:43:12+03:00
Происшествия

Названа причина смерти женщины после пластической операции

Хирурга уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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Следствие назвали причину смерти пациентки после операции. Хирург задержан.Следствие назвали причину смерти пациентки после операции. Хирург задержан.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следователи назвали предварительную причину пациентки, которая умерла после пластической операции. Также задержан и сам врач клиники, не имевшей лицензии на право проведения пластической хирургии.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1960 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Напомним, что о смерти 62-летней женщины стало известно накануне, а сам инцидент произошел в конце мая. Врач, являвшийся учредителем частной хирургической клиники на Васильевском острове, 28 мая провел пластическую операцию пациентке.

Вскоре женщине стало плохо и ее госпитализировали в обычную больницу. Там она умерла 31 мая.

По предварительным данным, причиной смерти стал септический шок с образованием тромбов на фоне кровопотери.

Дело заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Врачу грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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