2020-06-04T19:13:47+03:00
Происшествия

Следком рассказал, из-за чего на Невском проспекте мужчине прострелили голову

СК уже завел дело о покушении на убийство
Петр КИБЕР
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Следком завел дело о покушении на убийство после стрельбы на Невском.Следком завел дело о покушении на убийство после стрельбы на Невском.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургское управление Следственного комитета России завело дело о покушении на убийство. Это произошло после утренней стрельбы на Невском проспекте, где мужчина получил ранение в голову. Заодно следователи объяснили, из-за чего все произошло.

- Из материалов уголовного дела следует, что местный житель 1996 года рождения, передал денежные средства работникам одной из коммерческих структур, оказывающей услуги по предоставлению документов, необходимых для трудоустройства на работу. Не получив указанные документы, мужчина 4 июня 2020 года обратился с требованием о возврате денег, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Однако работники фирмы не спешили возвращать деньги. Произошел конфликт, в результате которого 42-летний мужчина выстрелил в голову клиенту из травматического пистолета.

24-летний парень, который оказался студентом одного из городских вузов, получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Стрелок объявлен в розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На Невском проспекте нашли окровавленного человека.Видео: vk.com/spb_today / Дмитрий Щербаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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