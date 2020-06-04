Прокуратура проверит тухлые консервы в пайках для детсадовцев из Кронштадта
Прокуратура Кронштадтского района проверит сообщения из СМИ и соцсетей по поводу найденных просроченных консервов в продуктовых наборах для малышей из местных детских садов. Напомним, подозрительную рыбку в пайках обнаружили многие родители, забившие тревогу. В Смольном уже организовали массовую проверку некачественных наборов.
- Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства со стороны лиц, которые несут ответственность за соблюдение качества и безопасности поставляемых продуктов в наборах. Сотрудники надзорного ведомства опросят всех причастных и, при наличии оснований, потребуют устранить нарушения, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Добавим, что эксперты уже взяли множество проб из просроченных консервов. Поставщику минимум грозит штраф, а максимум – занесение в черный список организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU