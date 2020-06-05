Регистрируют единичные случаи: Выборгский район Ленобласти перешел из "красной зоны" ограничений в "желтую"

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:22:43+03:00

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Выборгский район Ленобласти с 5 июня 2020 года находится в "желтой зоне" по ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией. За прошедшие несколько недель ситуация с заболевшими здесь улучшилась.

Напомним, возможный переход губернатор региона Александр Дрозденко анонсировал в своем Инстаграме.

- Шансы очень хорошие. 14 июня крайний срок, - ответил он одному из жителей района Александр Дрозденко.

Крайнего срока ждать не стали. С сегодняшнего дня жители Выборгского района могут пользоваться всеми послаблениями, которые доступны "желтой зоне".

Напомним, ранее свое положение улучшил Тихвинский район, перейдя из «желтой» зоны в «зеленую». Его место в "середнячках" занял Сосновый бор, причем там, по словам губернатора, уже все близится и к худшему варианту. Кроме того, в ближайшее время есть шанс выйти в режим максимальных послаблений и у Кингисеппа.

ИСТОЧНИК KP.RU