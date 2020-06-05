2020-06-05T16:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года: Очень много людей на улице

Петербуржцы продолжают держать минимум самоизоляции днем в пятницу
Лилия КОЗЛОВА
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Индекс уровня самоизоляции в Петербурге 5 июня составил 1,1 баллИндекс уровня самоизоляции в Петербурге 5 июня составил 1,1 баллФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Даже несмотря на пасмурную погоду и дождь петербуржцы массового выходят на улицу. Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года на 16 часов дня составил всего 1,1 балл. В последние дни горожане плохо соблюдают домашний карантин.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 16:00 составил 1,1 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Всю неделю горожане устраивали прогулки на свежем воздухе. В итоге индекс режима упал ниже 1 балла.

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,6 балла. В прошлый четверг индекс был равен этому же показателю.

В ближайшие часы на Петербург могут надвинуться грозовые тучи и полить сильный дождь. Об этом горожан предупредили в МЧС. Возможно, хоть это заставит горожан укрыться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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