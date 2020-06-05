2020-06-05T20:11:29+03:00
Общество

Каждый пятый сотрудник скорой помощи заболел в Санкт-Петербурге

Бригады «скорых» успевают к пациентам вовремя в 85% случаев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге заболели около 20% сотрудников "скорой".В Санкт-Петербурге заболели около 20% сотрудников "скорой".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Санкт-Петербурга Лариса Соловьева отметила, что сейчас в Северной столице болеют примерно 20% сотрудников «скорой». Нетрудно посчитать, что та или иная зараза поразила каждого пятого медика. Тем не менее, врачи все равно укладываются в нормативы по времени приезда к пациентам на дом.

- Служба скорой помощи работает с повышенной нагрузкой. За апрель 2020 года вызовов с ОРВИ и подозрением на COVID-19 у нас намного больше, чем в прошлом году. Порядка 20% медиков болеют. В полном составе сейчас 314 бригад у нас работают по районам. Где-то 85% вызовов укладываются в норматив – 20 минут для экстренных случаев и 2 часа для менее сложных вызовов, - отметила Лариса Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, по словам Комздрава, кареты скорой помощи в Северной столице опаздывают крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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