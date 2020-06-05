2020-06-05T20:38:56+03:00
Общество

Названо число смертей в ДТП с пьяными водителями в Санкт-Петербурге и Ленобласти за 2020 год

В ГИБДД приводят неутешительную статистику и анонсируют рейды по выявлению нетрезвых автолюбителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге и Ленобласти в июне пройдут рейды "Нетрезвый водитель".В Санкт-Петербурге и Ленобласти в июне пройдут рейды "Нетрезвый водитель".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Госавтоиснпекция анонсировала рейды по выявлению пьяных водителей в Санкт-Петербурге и Ленобласти в июне. При этом сотрудники ГИБДД поделились неутешительной статистикой ДТП, которые произошли по вине нетрезвых автолюбителей в Северной столице с начала 2020 года. Итак, уже погибли 33 человека, а 264 получили различные травмы.

- В ночь с 5 на 6 июня и с 19 на 20 июня 2020 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга, а с 6 на 7 июня и с 20 на 21 июня 2020 года – в Ленинградской области. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в конце мая пьяный водитель едва не погубил себя, жену и маленьких детей в жуткой аварии под Лугой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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