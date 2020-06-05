2020-06-05T20:59:15+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на КАД произошло в Приморском районе

Серьезные травмы получил минимум один человек, на месте образовалась пробка [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Массовое ДТП произошло на КАД у съезда на Парашютную улицу. Фото: vk.com/spb_todayМассовое ДТП произошло на КАД у съезда на Парашютную улицу. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 5 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП на КАД. Точнее, аварий было сразу две штуки. В первой столкнулись два автомобиля, и никто не пострадал. А во второй, образовавшейся от съезда на Парашютную улицу в сторону Выборгского шоссе, влетели друг в друга сразу 5 машин. На месте тут же образовалась «красная» пробка.

- ДТП произошло коло 18:30. Столкнулись пять транспортных средств. Есть один пострадавший человек, получивший травмы средней степени тяжести. Им занимаются медики, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Не уточняется, пострадал водитель или пассажир. Фото: vk.com/spb_today

Не уточняется, пострадал водитель или пассажир. Фото: vk.com/spb_today

Примерно в то же время на ЗСД произошла схожая авария. Четыре машины столкнулись возле пункта оплаты. Известно, что пострадавших в этом ДТП нет, не считая искореженные автомобили. Да и вечер пятницы теперь пошел насмарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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