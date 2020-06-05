Массовое ДТП на КАД произошло в Приморском районе

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:59:15+03:00

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Вечером 5 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП на КАД. Точнее, аварий было сразу две штуки. В первой столкнулись два автомобиля, и никто не пострадал. А во второй, образовавшейся от съезда на Парашютную улицу в сторону Выборгского шоссе, влетели друг в друга сразу 5 машин. На месте тут же образовалась «красная» пробка.

- ДТП произошло коло 18:30. Столкнулись пять транспортных средств. Есть один пострадавший человек, получивший травмы средней степени тяжести. Им занимаются медики, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Не уточняется, пострадал водитель или пассажир. Фото: vk.com/spb_today

Примерно в то же время на ЗСД произошла схожая авария. Четыре машины столкнулись возле пункта оплаты. Известно, что пострадавших в этом ДТП нет, не считая искореженные автомобили. Да и вечер пятницы теперь пошел насмарку.

ИСТОЧНИК KP.RU